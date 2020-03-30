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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Чечне полиция бьет людей без масок трубами, – СМИ: видео

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      Правоохоронці використовують поліпропіленові труби / Новая газета

      В Чечне силовики останавливают людей на улице, что не надели защитные маски. За несоблюдение правил карантина нарушителей бьют полипропиленовыми трубами.

      Людей без масок вытаскивают даже из транспорта. Как сообщают местные жители, защитные маски нельзя надеть даже при желании: их в аптеках нет, информирует "Новая газета".

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      Более того: масок не хватает не только рядовым чеченцам, но и медикам в больницах.


      Людей вытаскивают даже из машин / Фото "Новая газета"

      Напомним, схожим методом с распространением COVID-19 борются и в Индии. Индийские правоохранители, правда, используют деревянные палки.

      По состоянию на 29 марта в Чечне подтверждено 9 случаев коронавируса. На чеченскую территорию закрыли въезд.
      В целом в России диагностировано более 1800 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Больше всего больных – в Москве. В столице закрыты заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты, и аптек. Также отменены массовые мероприятия.

      Сколько живет коронавирус? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Полиция Чечня Новости России
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