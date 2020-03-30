В Чечне полиция бьет людей без масок трубами, – СМИ: видео

В Чечне силовики останавливают людей на улице, что не надели защитные маски. За несоблюдение правил карантина нарушителей бьют полипропиленовыми трубами.

Людей без масок вытаскивают даже из транспорта. Как сообщают местные жители, защитные маски нельзя надеть даже при желании: их в аптеках нет, информирует "Новая газета".

Читайте также Мир на карантине: список ограничений и штрафов за рубежом

Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

Более того: масок не хватает не только рядовым чеченцам, но и медикам в больницах.





Людей вытаскивают даже из машин / Фото "Новая газета"

Напомним, схожим методом с распространением COVID-19 борются и в Индии. Индийские правоохранители, правда, используют деревянные палки.

По состоянию на 29 марта в Чечне подтверждено 9 случаев коронавируса. На чеченскую территорию закрыли въезд.

В целом в России диагностировано более 1800 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Больше всего больных – в Москве. В столице закрыты заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты, и аптек. Также отменены массовые мероприятия.

Сколько живет коронавирус? / Инфографика 24 канала