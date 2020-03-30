У Чечні поліція б’є людей без масок трубами, – ЗМІ: відео
У Чечні силовики зупиняють людей на вулиці, що не одягнули захисні маски. За недотримання правил карантину порушників б’ють поліпропіленовими трубами.
Людей без масок витягують навіть з транспорту. Як повідомляють місцеві жителі, захисні маски не можна одягнути навіть при бажанні: їх в аптеках немає, інформує "Новая газета".
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Більше того: масок не вистачає не лише пересічним чеченцям, а й медикам в лікарнях.
Людей витягують навіть з машин / Фото "Новая газета"
Нагадаємо, схожим методом з поширенням COVID-19 борються і в Індії. Індійські правоохоронці, щоправда, використовують дерев’яні палиці.
Станом на 29 березня в Чечні підтверджено 9 випадків коронавірусу. На чеченську територію закрили в’їзд.
Загалом в Росії діагностовано понад 1800 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше хворих – у Москві. У столиці закриті заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти, та аптек. Також скасовано масові заходи.
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