У Чечні поліція б’є людей без масок трубами, – ЗМІ: відео

У Чечні силовики зупиняють людей на вулиці, що не одягнули захисні маски. За недотримання правил карантину порушників б’ють поліпропіленовими трубами.

Людей без масок витягують навіть з транспорту. Як повідомляють місцеві жителі, захисні маски не можна одягнути навіть при бажанні: їх в аптеках немає, інформує "Новая газета".

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Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

Більше того: масок не вистачає не лише пересічним чеченцям, а й медикам в лікарнях.





Людей витягують навіть з машин / Фото "Новая газета"



Нагадаємо, схожим методом з поширенням COVID-19 борються і в Індії. Індійські правоохоронці, щоправда, використовують дерев’яні палиці.

Станом на 29 березня в Чечні підтверджено 9 випадків коронавірусу. На чеченську територію закрили в’їзд.

Загалом в Росії діагностовано понад 1800 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше хворих – у Москві. У столиці закриті заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти, та аптек. Також скасовано масові заходи.



Скільки живе коронавірус? / Інфографіка 24 каналу