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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Чечні поліція б’є людей без масок трубами, – ЗМІ: відео

      -
      Правоохоронці використовують поліпропіленові труби / Новая газета

      У Чечні силовики зупиняють людей на вулиці, що не одягнули захисні маски. За недотримання правил карантину порушників б’ють поліпропіленовими трубами.

      Людей без масок витягують навіть з транспорту. Як повідомляють місцеві жителі, захисні маски не можна одягнути навіть при бажанні: їх в аптеках немає, інформує "Новая газета".

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      Більше того: масок не вистачає не лише пересічним чеченцям, а й медикам в лікарнях.


      Людей витягують навіть з машин / Фото "Новая газета"

      Нагадаємо, схожим методом з поширенням COVID-19 борються і в Індії. Індійські правоохоронці, щоправда, використовують дерев’яні палиці.

      Станом на 29 березня в Чечні підтверджено 9 випадків коронавірусу. На чеченську територію закрили в’їзд.
      Загалом в Росії діагностовано понад 1800 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше хворих – у Москві. У столиці закриті заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти, та аптек. Також скасовано масові заходи.


      Скільки живе коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Поліція Коронавірус COVID-19 Чечня Новини Росії
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