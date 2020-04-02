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      В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая

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      Чехия продлит чрезвычайное положение / Getty Images

      Вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Чехии. Правительство страны собирается продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней – до 11 мая.

      Палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусному кризису, сообщает Ceske Noviny.

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      Заметим, что оппозиция ранее выразила сомнения по поводу столь значительного продления срока чрезвычайного положения, которое действует с 12 марта.

      Однако глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.

      Министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.

      Что известно о коронавирусе в Чехии:

      • Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.
      • Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и культурные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.
      • Чрезвычайное положение введено в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
      • Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
      • Первую смерть от коронавируса зафиксировали 22 марта.
      • 25 марта в Чехии ввели более жесткие меры карантина.
      • По состоянию на 2 апреля в Чехии известно о 3 589 случаях инфицирования коронавирусом, 39 человек умерло.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Здоровье Коронавирус COVID-19 Евросоюз Чехия
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