В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая

Вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Чехии. Правительство страны собирается продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней – до 11 мая.

Палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусному кризису, сообщает Ceske Noviny.

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Заметим, что оппозиция ранее выразила сомнения по поводу столь значительного продления срока чрезвычайного положения, которое действует с 12 марта.

Однако глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.

Министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.

Что известно о коронавирусе в Чехии:

Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и культурные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

Чрезвычайное положение введено в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали 22 марта.

25 марта в Чехии ввели более жесткие меры карантина.

По состоянию на 2 апреля в Чехии известно о 3 589 случаях инфицирования коронавирусом, 39 человек умерло.



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