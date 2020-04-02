В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая
Вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Чехии. Правительство страны собирается продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней – до 11 мая.
Палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусному кризису, сообщает Ceske Noviny.
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Заметим, что оппозиция ранее выразила сомнения по поводу столь значительного продления срока чрезвычайного положения, которое действует с 12 марта.
Однако глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.
Министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.
Что известно о коронавирусе в Чехии:
- Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.
- Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и культурные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.
- Чрезвычайное положение введено в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
- Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
- Первую смерть от коронавируса зафиксировали 22 марта.
- 25 марта в Чехии ввели более жесткие меры карантина.
- По состоянию на 2 апреля в Чехии известно о 3 589 случаях инфицирования коронавирусом, 39 человек умерло.
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