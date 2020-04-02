У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня

Спалах коронавірусної інфекції триває у Чехії. Уряд країни збирається продовжити надзвичайний стан ще на 30 днів – до 11 травня.

Палата депутатів повинна прийняти рішення про продовження надзвичайного стану наступного тижня, а також проголосувати за інші урядові пропозиції щодо коронавірусної кризи, повідомляє Ceske Noviny.

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Зауважимо, що опозиція раніше висловила застереження з приводу такого значного продовження терміну надзвичайного стану, який діє з 12 березня.

Однак глава МОЗ Чехії Адам Войтех заявив, що епідеміологічна ситуація в Чехії і за кордоном вимагає продовження надзвичайного стану. Це також необхідно з точки зору забезпечення захисних засобів.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек вважає, що суворі обмеження на пересування і бізнес можуть почати слабшати після Великодня.

Що відомо про коронавірус у Чехії:

Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.

Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.

Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.

Кордони для іноземців закриті з 13 березня.

Першу смерть від коронавірусу зафіксували 22 березня.

25 березня у Чехії ввели жорсткіші заходи карантину.

Станом на 2 квітня у Чехії відомо про 3 589 випадків інфікування коронавірусом, 39 людей померло.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу