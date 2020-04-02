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      У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня

      -
      Чехія продовжить надзвичайний стан / Getty Images

      Спалах коронавірусної інфекції триває у Чехії. Уряд країни збирається продовжити надзвичайний стан ще на 30 днів – до 11 травня.

      Палата депутатів повинна прийняти рішення про продовження надзвичайного стану наступного тижня, а також проголосувати за інші урядові пропозиції щодо коронавірусної кризи, повідомляє Ceske Noviny.

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      Зауважимо, що опозиція раніше висловила застереження з приводу такого значного продовження терміну надзвичайного стану, який діє з 12 березня.

      Однак глава МОЗ Чехії Адам Войтех заявив, що епідеміологічна ситуація в Чехії і за кордоном вимагає продовження надзвичайного стану. Це також необхідно з точки зору забезпечення захисних засобів.

      Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек вважає, що суворі обмеження на пересування і бізнес можуть почати слабшати після Великодня.

      Що відомо про коронавірус у Чехії:

      • Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
      • Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.
      • Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
      • Кордони для іноземців закриті з 13 березня.
      • Першу смерть від коронавірусу зафіксували 22 березня.
      • 25 березня у Чехії ввели жорсткіші заходи карантину.
      • Станом на 2 квітня у Чехії відомо про 3 589 випадків інфікування коронавірусом, 39 людей померло.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Здоров'я Коронавірус COVID-19 Євросоюз Чехія
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