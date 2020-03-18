В Чехии из-за коронавируса запретили выходить из дома без масок

С 19 марта в общественных местах Чехии можно находиться только в маске или чем-то, что закрывать лицо. В противном случае грозит штраф в 10 тысяч крон (около 10 тысяч гривен).

Премьер Андрей Бабиш заявил, что в целом правительство приняло ряд решений для борьбы с коронавирусом, сообщает "Укринформ".

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По словам Бабиша, Чехия не хочет наказывать людей за невыполнение этого решения. Премьер надеется, что пример "Италии, Испании и других стран Европы" убедит жителей республики следовать указанию.

Кроме того, правительство запретило делать покупки в продуктовых магазинах и аптеках между 10 часами и 12 часами, это время выделяется исключительно для людей, старше 65 лет.

Коронавирус в Чехии: что известно

Первые случаи заражения коронавируса в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.

В Чехии по состоянию на 18 марта известно о 3464 случаях инфицирования коронавируса, 52 человек – в больницах, 3 из них – в тяжелом состоянии.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу