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      В Чехии из-за коронавируса запретили выходить из дома без масок

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      С 19 марта в общественных местах Чехии можно находиться только в маске или чем-то, что закрывать лицо. В противном случае грозит штраф в 10 тысяч крон (около 10 тысяч гривен).

      Премьер Андрей Бабиш заявил, что в целом правительство приняло ряд решений для борьбы с коронавирусом, сообщает "Укринформ".

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      По словам Бабиша, Чехия не хочет наказывать людей за невыполнение этого решения. Премьер надеется, что пример "Италии, Испании и других стран Европы" убедит жителей республики следовать указанию.

      Кроме того, правительство запретило делать покупки в продуктовых магазинах и аптеках между 10 часами и 12 часами, это время выделяется исключительно для людей, старше 65 лет.

      Коронавирус в Чехии: что известно

      • Первые случаи заражения коронавируса в Чехии зафиксировали 1 марта.
      • Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.
      • Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
      • Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
      • В Чехии по состоянию на 18 марта известно о 3464 случаях инфицирования коронавируса, 52 человек – в больницах, 3 из них – в тяжелом состоянии.

      правда міфи коронавірус
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Чехия Коронавирус Covid-19 Новости политики
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