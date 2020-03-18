У Чехії через коронавірус заборонили виходити з дому без масок

З 19 березня у громадських місцях Чехії можна перебувати лише у масці чи будь-чому, що закриватиме обличчя. В іншому випадку загрожує штраф у 10 тисяч крон (близько 10 тисяч гривень).

Прем’єр Андрей Бабіш заявив, що загалом уряд ухвалив низку рішень для боротьби з коронавірусом, повідомляє Укрінформ.

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За словами Бабіша, Чехія не хоче карати людей за невиконання цього рішення. Прем’єр сподівається, що приклад "Італії, Іспанії та інших країн Європи" переконає жителів республіки слідувати вказівці.

Окрім того, уряд заборонив робити покупки в продуктових магазинах і аптеках між 10:00 та 12:00, цей час виділяється виключно для людей, яким понад 65 років.

Коронавірус у Чехії: що відомо

Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.

Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.

Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.

Кордони для іноземців закриті з 13 березня.

У Чехії станом на 18 березня відомо про 3 464 випадки інфікування коронавірусом, 52 людей – у лікарнях, 3 з них – у важкому стані.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу