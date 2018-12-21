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      В Чехии на шахте произошел взрыв метана: есть погибшие

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      На шахте в Чехии прогремел взрыв
      На шахте в Чехии прогремел взрыв / CT24zive

      На северо-востоке Чехии, на шахте ČSM, расположенной около города Карвина, взорвался метан.

      Об этом сообщил телеканал Česká televize 24.

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      Отмечается, что в результате взрыва погибли пять человек, десять человек получили ранения и еще восемь – пропали без вести.

      По предварительной информации, все пострадавшие, скорее всего, являются гражданами Польши.

      Представитель дирекции Иво Челеховский сообщил, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.

      У меня нет информации, что датчики не работали. Когда все спасательные работы завершатся, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, по которым произошло возгорание метана,
      – добавил Челеховский.

      Все работы на шахте ČSM остановлены. Сейчас на месте взрыва работают спасательные службы. Продолжаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте привлечены горноспасательные отряды, пожарные и медики.

       

      Теги: Новости Польши Взрыв Чехия
      Источник: 24 Канал
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