В Чехии на шахте произошел взрыв метана: есть погибшие

На северо-востоке Чехии, на шахте ČSM, расположенной около города Карвина, взорвался метан.

Об этом сообщил телеканал Česká televize 24.

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Отмечается, что в результате взрыва погибли пять человек, десять человек получили ранения и еще восемь – пропали без вести.

По предварительной информации, все пострадавшие, скорее всего, являются гражданами Польши.

Представитель дирекции Иво Челеховский сообщил, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.

У меня нет информации, что датчики не работали. Когда все спасательные работы завершатся, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, по которым произошло возгорание метана,

– добавил Челеховский.

Все работы на шахте ČSM остановлены. Сейчас на месте взрыва работают спасательные службы. Продолжаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте привлечены горноспасательные отряды, пожарные и медики.