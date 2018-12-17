В Греции у здания телеканала произошел сильный взрыв
В понедельник 17 декабря у греческого частного телеканала Skai взорвалась бомба. В результате инцидента никто не пострадал, однако нанесены существенные убытки.
Об этом сообщает Associated Press.
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Полиция сообщила, что взрыв произошел в 2:35 утра возле штаб-квартиры телекомпании в прибрежной зоне возле Афин. Накануне о планируемом взрыве по телефону сообщил неизвестный, поэтому людей из здания успели эвакуировать.
Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб. Большое облегчение, что никто не пострадал – благодаря быстрым мерам, которые предприняла полиция,
– заявила министр по делам общественного порядка Ольга Геровасили.
Известно, что взрыв повредил фасад и разбил окна в здании. Кроме того, соседние жилые дома и припаркованные рядом авто также были значительно повреждены.
Последствия взрыва в Греции//Фото: Protothema.com
Взрывное устройство было прикреплено к металлической защитной ограде на оживленной прибрежной улице в районе Фалиро на юге от Афин.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Ранее вооруженные крайние левые и анархистские организации нападали на средства массовой информации.
Расследованием инцидента занимается антитеррористическое подразделение полиции.