В Греции у здания телеканала произошел сильный взрыв

В понедельник 17 декабря у греческого частного телеканала Skai взорвалась бомба. В результате инцидента никто не пострадал, однако нанесены существенные убытки.

Об этом сообщает Associated Press.

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Полиция сообщила, что взрыв произошел в 2:35 утра возле штаб-квартиры телекомпании в прибрежной зоне возле Афин. Накануне о планируемом взрыве по телефону сообщил неизвестный, поэтому людей из здания успели эвакуировать.

Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб. Большое облегчение, что никто не пострадал – благодаря быстрым мерам, которые предприняла полиция,

– заявила министр по делам общественного порядка Ольга Геровасили.

Известно, что взрыв повредил фасад и разбил окна в здании. Кроме того, соседние жилые дома и припаркованные рядом авто также были значительно повреждены.



Последствия взрыва в Греции//Фото: Protothema.com

Взрывное устройство было прикреплено к металлической защитной ограде на оживленной прибрежной улице в районе Фалиро на юге от Афин.

#Breaking



Bomb exploded at 02:35 a few meters from #Skai tv station in #Athens,Greece at New Faliro area.

Warning phone calls to evacuate the area reported minutes before the explosion



No injuries reported. #Terrorism #TerroristAttack pic.twitter.com/48axWda5s4 — Leonidas ToEat (@AnAthenianToLDN) 17 декабря 2018 г.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Ранее вооруженные крайние левые и анархистские организации нападали на средства массовой информации.

Расследованием инцидента занимается антитеррористическое подразделение полиции.