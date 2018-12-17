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      У Греції біля будівлі телеканалу стався сильний вибух

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      У Греції біля будівлі телеканалу підірвали бомбу
      У Греції біля будівлі телеканалу підірвали бомбу / protothema.com

      У понеділок 17 грудня біля грецького приватного телеканалу Skai вибухнула бомба. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак завдані суттєві збитки.

      Про це повідомляє Associated Press.

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      Поліція повідомила, що вибух стався о 2:35 ранку біля штаб-квартири телекомпанії в прибережній зоні біля Афін. Напередодні про запланований вибух по телефону повідомив невідомий, тому людей з будівлі встигли евакуювати.

      Це був удар по демократії. На щастя, був завданий тільки матеріальний збиток. Велике полегшення, що ніхто не постраждав – завдяки швидким заходам, яких вжила поліція,
      – заявила міністр у справах громадського порядку Ольга Геровасілі.

      Відомо, що вибух пошкодив фасад та розбив вікна у бідівлі. Крім того, сусідні житлові будинки та поруч припарковані авто також були значно пошкоджені.

      греція вибух афіни
      Наслдки вибуху у Греції//Фото: Protothema.com

      Вибуховий пристрій був прикріплений до металевої захисної огорожі на жвавій прибережній вулиці в районі Фаліро на півдні від Афін.

      Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Раніше озброєні крайні ліві і анархістські організації нападали на засоби масової інформації.

      Розслідуванням інциденту займається антитерористичний підрозділ поліції.

      Теги: Греція Вибух Теракт Поліція
      Джерело: 24 Канал
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