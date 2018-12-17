У Греції біля будівлі телеканалу стався сильний вибух
У понеділок 17 грудня біля грецького приватного телеканалу Skai вибухнула бомба. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак завдані суттєві збитки.
Про це повідомляє Associated Press.
Читайте також: У Парижі мігранти, вимагаючи офіційної реєстрації в країні, намагалися прорватися у театр
Поліція повідомила, що вибух стався о 2:35 ранку біля штаб-квартири телекомпанії в прибережній зоні біля Афін. Напередодні про запланований вибух по телефону повідомив невідомий, тому людей з будівлі встигли евакуювати.
Це був удар по демократії. На щастя, був завданий тільки матеріальний збиток. Велике полегшення, що ніхто не постраждав – завдяки швидким заходам, яких вжила поліція,
– заявила міністр у справах громадського порядку Ольга Геровасілі.
Відомо, що вибух пошкодив фасад та розбив вікна у бідівлі. Крім того, сусідні житлові будинки та поруч припарковані авто також були значно пошкоджені.
Наслдки вибуху у Греції//Фото: Protothema.com
Вибуховий пристрій був прикріплений до металевої захисної огорожі на жвавій прибережній вулиці в районі Фаліро на півдні від Афін.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Раніше озброєні крайні ліві і анархістські організації нападали на засоби масової інформації.
Розслідуванням інциденту займається антитерористичний підрозділ поліції.