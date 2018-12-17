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      У Парижі мігранти, вимагаючи офіційної реєстрації в країні, намагалися прорватися у театр

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      У Парижі мігранти, вимагаючи офіційної реєстрації в краіні, намагалися прорватися у театр
      У Парижі мігранти, вимагаючи офіційної реєстрації в краіні, намагалися прорватися у театр / Фото з відкритих джерел

      У Парижі близько 300 мігрантів намагалися прорватися до театру Comédie-Française. Вони вимагали від директора театру, аби той організував їм зустріч з владою країни.

      Про це повідомляє France info.

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      Мінтингувальники скандували "Всім документи!". Вони вимагали надати їм реєстрацію у країні, завдяки якій вони могли б легально жити і працювати у Франції.

      Відомо, що мігранти, які переважно є вихідцями з Африки, хотіли влаштувати зустріч з директором театру Еріком Руфом. Вони вважають, що саме Руф міг допомогти їм організувати переговори з Міністерством внутрішніх справ. Все через те, що директора театру призначили нібито за наказом саме влади.

      Я би хотів отримати документи, місце для сну і турботу,
      — сказав Абдалла, 32-річний уродженець Судану, який живе у Франції вже 2 роки та "спить під мостом".

      Під час спроби прориву у театрі йшла вистава «Лукреція Борджиа» Віктора Гюго. Все ж на вході мігрантів зупинила охорона. Згодом поліція, яка прибула на місце за викликом, застосувала у натовпі сльозогінний газ, тож протестувальники одразу вгамувалися.

      До слова в основному, біженці з африканських країн та Близького Сходу потрапляють до Європи морем. Однак через перевантаження суден багато з них гинуть біля узбережжя європейських країн чи на шляху до них.

       

      Теги: протести Новини Франції Іммігранти Поліція
      Джерело: 24 Канал
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