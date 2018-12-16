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      Багатотисячний протест у Белграді: серби вимагають відставки президента

      86 Читать новость на русском
      Протести у Белграді
      Протести у Белграді / AP

      15 грудня у сербській столиці Белграді пройшла багатотисячна хода. Мітингувальники зупинилися перед будівлею чинного президента країни Александара Вучича, вимагаючи його відставки.

      Про це пише AP.

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      Незважаючи на сильний снігу та холодну погоду, тисячі людей зібралися на протестну ходу, щоб висловити невдоволення правлінням президента Александара Вучича та його уряду.

      Так, натовп мітингарів пройшов ходою центром Белграда. Деякі учасники мітингу були одягнені у жовті жилети, які стали символом опору протестувальників у Франції.

      протести у Сербії Сербія Вучич мітинг хода Белград протести у Белграді 15 грудня
      Протести у Белграді 15 грудня 2018 року

      Мітингувальники зупинилися перед будівлею президента, закликаючи Вучича піти у відставку.

      Додамо, що це вже далеко не перші антиурядові протести у країні. 

      Так, 9 грудня багатотисячний мітинг скликав "Опозиційний альянс". Хода пройшла під гаслом "Стоп кривавим сорочкам", після недавнього побиття лідера лівої партії Борко Стефановича та його однодумців на півдні Сербії. В інциденті опозиція звинуватила правлячу коаліцію Вучича.

      Чому у Сербії протестують проти Вучича? Александара Вучича звинувачують у створенні атмосфери залякування і страху, яку проводить правляча коаліція президента. Вучич – колишній крайній націоналіст, який зараз говорить, що хоче, аби Сербія реформувалася та вступила до Європейського Союзу. Втім, його критики певні, що він обмежив свободу демократії та ЗМІ у балканській країні. Вучич перебуває на посаді президента з травня 2017 року, з 2014 по 2017 він був прем'єр-міністром Сербії.

      Теги: Новини політики протести Сербія
      Джерело: 24 Канал
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