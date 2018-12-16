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      Многотысячный протест в Белграде: сербы требуют отставки президента

      29 Читати новину українською
      Протесты в Белграде
      Протесты в Белграде / AP

      15 декабря в сербской столице Белграде прошел многотысячный митинг. Митингующие остановились перед зданием действующего президента страны Александара Вучича, требуя его отставки.

      Об этом пишет AP.

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      Несмотря на сильный снег и холодную погоду, тысячи людей собрались на протестное шествие, чтобы выразить недовольство правлением президента Александара Вучича и его правительства.

      Так, толпа митингующих прошла шествием по центру Белграда. Некоторые участники митинга были одеты в желтые жилеты, которые стали символом сопротивления протестующих во Франции.

      протести у Сербії Сербія Вучич мітинг хода Белград протести у Белграді 15 грудня
      Протесты в Белграде 15 декабря 2018 года

      Митингующие остановились перед зданием президента, призывая Вучича уйти в отставку.

      Добавим, что это уже далеко не первые антиправительственные протесты в стране.

      Да, 9 декабря многотысячный митинг собрал "Оппозиционный альянс". Шествие прошло под лозунгом "Стоп кровавым рубашкам", после недавнего избиения лидера левой партии Борко Стефановича и его единомышленников на юге Сербии. В инциденте оппозиция обвинила правящую коалицию Вучича.

      Почему в Сербии протестуют против Вучич?
      Вучича обвиняют в создании атмосферы запугивания и страха, которую проводит правящая коалиция президента. Вучич – бывший крайний националист, который сейчас говорит, что хочет, чтобы Сербия реформировалась и вступила в Европейский Союз. Впрочем, его критики уверены, что он ограничил свободу демократии и СМИ в балканской стране. Вучич находится на посту президента с мая 2017 года, с 2014 по 2017 он был премьер-министром Сербии.

      Теги: Сербия протесты Новости политики
      Источник: 24 Канал
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