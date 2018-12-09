В Сербии тысячи людей вышли на антиправительственные протесты

Тысячи людей вышли на улицы Белграда в знак протеста против президента Александра Вучича и его правительства.

Об этом сообщило издание АР.

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"Тысячи людей в Сербии вышли на марш протеста против самодержавного правления президента Александра Вучича и его правительства",

– говорится в сообщении.

Протест в Белграде созвал "Оппозиционный альянс". Шествие прошло под лозунгом "Стоп кровавым рубашкам", после недавнего избиения лидера левой партии Борко Стефановича и его единомышленников на юге Сербии.

В инциденте оппозиция обвинила правящую коалицию Вучича.



Антиправительственные протесты в Сербии собрали тысячи людей AP Photo / Darko Vojinovic