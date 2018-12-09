У Сербії тисячі людей вийшли на антиурядові протести

Тисячі людей вийшли на вулиці Белграда в знак протесту проти президента Олександра Вучича та його уряду.

Про це повідомило видання АР.

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"Тисячі людей у Сербії вийшли на марш протесту проти самодержавного правління президента Олександра Вучича та його уряду",

– йдеться у повідомленні.

Протест у Белграді скликав "Опозиційний альянс". Хода пройшла під гаслом "Стоп кривавим сорочкам", після недавнього побиття лідера лівої партії Борко Стефановича та його однодумців на півдні Сербії.

В інциденті опозиція звинуватила правлячу коаліцію Вучича.



Антиурядові протести у Сербії зібрали тисячі людей AP Photo / Darko Vojinovic