У Сербії тисячі людей вийшли на антиурядові протести
Тисячі людей вийшли на вулиці Белграда в знак протесту проти президента Олександра Вучича та його уряду.
Про це повідомило видання АР.
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"Тисячі людей у Сербії вийшли на марш протесту проти самодержавного правління президента Олександра Вучича та його уряду",
– йдеться у повідомленні.
Протест у Белграді скликав "Опозиційний альянс". Хода пройшла під гаслом "Стоп кривавим сорочкам", після недавнього побиття лідера лівої партії Борко Стефановича та його однодумців на півдні Сербії.
В інциденті опозиція звинуватила правлячу коаліцію Вучича.
Антиурядові протести у Сербії зібрали тисячі людей AP Photo / Darko Vojinovic
Джерело: 24 Канал
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