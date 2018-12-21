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      У Чехії на шахті стався вибух метану: є загиблі

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      На шахті у Чехії прогримів вибух
      На шахті у Чехії прогримів вибух / CT24zive

      На північному сході Чехії, на шахті ČSM, розташованій біля міста Карвіна, вибухнув метан.

      Про це повідомив телеканал Česká televize 24.

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      Зазначається, що внаслідок вибуху загинули п'ять осіб, десять людей отримали поранення і ще вісім – пропали без вісті.

      За попередньою інформацією, всі постраждалі, найімовірніше, є громадянами Польщі.

      Представник дирекції підприємства Іво Челеховскій повідомив, що в шахті були встановлені датчики, які повинні виявляти і попереджувати про небезпечну концентрацію метану в повітрі.

      У мене немає інформації, що датчики не працювали. Коли всі рятувальні роботи завершаться, спеціальна комісія з розслідування почне роботу, щоб з'ясувати точні причини, за якими сталося займання метану,
      – додав Челеховскій.

      Всі роботи на шахті ČSM зупинені. Наразі на місці вибуху працюють рятувальні служби. Тривають екстрені заходи для підйому гірників на поверхню, на місці залучені гірничорятувальні загони, пожежники та медики.

       

      Теги: Новини Польщі Чехія Вибух
      Джерело: 24 Канал
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