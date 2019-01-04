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      В Чехии оштрафовали сайт Booking.com: детали

      69 Читати новину українською
      Сайт Booking
      Сайт Booking / Фото из открытых источников

      В Чехии оштрафовали систему интернет-бронирования Booking.com на 8,3 миллионов крон (330 тысяч евро) при заключении запрещенных сделок.

      Штраф наложило управление по защите конкуренции Чехии, сообщает Radio Praha.

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      По мнению ведомства, Booking.com заставлял местных отельеров, которые сотрудничают с системой, предлагать широкий паритет цен и доступности, поэтому они не могли предложить более выгодные цены на своих сайтах и конкурирующих площадках.

      Незаконные сделки обеспечили сервису более выгодные цены за проживание для клиентов в гостиницах и других учреждениях, предлагающих краткосрочное проживание.

      Подобные договоры заключались в период с мая 2009 по июнь 2015 годов.

      Теги: Чехия
      Источник: 24 Канал
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