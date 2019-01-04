У Чехії оштрафували сайт Booking.com: деталі
У Чехії оштрафували систему інтернет-бронювання Booking.com на 8,3 мільйонів крон (330 тисяч євро) за укладання заборонених угод.
Штраф наклало управління із захисту конкуренції Чехії, повідомляє Radio Praha.
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На думку відомства, Booking.com змушував місцевих готельєрів, які співпрацюють із системою, пропонувати широкий паритет цін і доступності, через що вони не могли запропонувати більш вигідні ціни на своїх сайтах і конкуруючих майданчиках.
Незаконні угоди забезпечили сервісу вигідніші ціни за проживання для клієнтів в готелях та інших установах, що пропонують короткострокове проживання.
Подібні договори укладалися в період з травня 2009 по червень 2015 років.