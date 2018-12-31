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      В Чехии создадут э-каталог мест украинской памяти, – посол Украины в Чехии

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      В Чехии создадут э-каталог мест украинской памяти, – посол Украины в Чехии
      В Чехии создадут э-каталог мест украинской памяти, – посол Украины в Чехии / Фото из открытых источников

      В 2019 году начнется создание электронного каталога мест украинской памяти в Чехии.

      Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис у себя на Facebook–странице.

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      Дипломат сообщает, что в этом году посольство организовало поездку по местам украинской памяти на территории Чехии в рамках празднования Дня защитника Украины.

      В прошлом году мы начали эту непростую работу и восстановили очень много могил. В этом году работа продолжилась. Всего в 2018 году было упорядочено 11 захоронений выдающихся украинских деятелей в Праге, 3 захоронения – в Подебрадах и 2 памятника в Либерце и Пршибраме,
      – отметил Перебийнис.

      Более того, при финансовой поддержке МИД Украины в городе Либерец восстановили памятник воинам УНР, созданный по проекту художника Василия Касияна, в городе Пршибрам – памятник скульптора Михаила Брынского на могиле его друга и боевого товарища Николая Шемердяка.

      Кроме того, в Праге адоптированы и упорядочены могилы И.Пулюя и И.Горбачевского, М.Славинского и М.Стаховского, В. Леонтовича и Л.Грабины, О.Полянского и С.Бородаевского, М.Викула, М.Тобилевича и Я .Индишевского. В Подебрадах адоптированы и упорядочены могилы И.Ивасюка, Д.Коваленко и Л.Танцюры.

      В следующем году планируем продолжить эту работу, а также начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории ЧР,
      – отметил посол и призвал украинцев в Чехии помочь в поиске захоронений украинцев.

      Дипломат призвал украинцев в Чехии помочь в поиске захоронений украинцев.

      К слову, недавно на северо–востоке Чехии, на шахте ČSM, расположенной около города Карвина, взорвался метан. В результате взрыва погибли 13 шахтеров, большинство жертв являются гражданами Польши.

      Теги: Новости Украины Чехия
      Источник: 24 канал
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