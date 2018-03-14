В Чехии украинцев обвиняют в жестоком нападении на чеха

В одном из автобусов в Праге возник конфликт, переросший в драку. По предварительной информации, словесная перепалка возникла между двумя украинцами с 51-летним чехом.

Об этом пишет Around Prague.

Что стало причиной конфликта – неизвестно. Однако, как свидетельствует видео, чеху что-то не понравилось, и он достал газовый пистолет.

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Как видно из опубликованного видео, после словесной перепалки чех достал оружие, что разозлило украинцев, он произвел выстрел из пистолета, нанес ранение одному из украинцев, после этого на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия.

Украинцев они уже объявили в розыск, им грозит до трех лет заключения.

Драка в автобусе в Праге