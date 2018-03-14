У Чехії українців звинувачують у жорстокому побитті чеха

В одному з автобусів в Празі виник конфлікт, що переріс у бійку. За попередньою інформацією, словесна перепалка виникла між двома українцями з 51-річним чехом.

Про це пише Around Prague.

Що стало причиною конфлікту – достеменно невідомо. Однак, як свідчить відео чехові щось не сподобалось і він дістав газовий пістолет.

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Як видно з оприлюдненого відео, після словесної перепалки чех дістав зброю, що розлютило українців, він вистрілив з пістолета, наніс поранення одному з українців, після того на нього відразу накинулися і жорстоко побили. Один з нападників забрав пістолет. Обидва зникли з місця події.

Українців вже вони оголосили в розшук – їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Бійка у автобусі в Празі