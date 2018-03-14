У Чехії українців звинувачують у жорстокому побитті чеха
В одному з автобусів в Празі виник конфлікт, що переріс у бійку. За попередньою інформацією, словесна перепалка виникла між двома українцями з 51-річним чехом.
Про це пише Around Prague.
Що стало причиною конфлікту – достеменно невідомо. Однак, як свідчить відео чехові щось не сподобалось і він дістав газовий пістолет.
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Як видно з оприлюдненого відео, після словесної перепалки чех дістав зброю, що розлютило українців, він вистрілив з пістолета, наніс поранення одному з українців, після того на нього відразу накинулися і жорстоко побили. Один з нападників забрав пістолет. Обидва зникли з місця події.
Українців вже вони оголосили в розшук – їм загрожує до трьох років ув'язнення.
Бійка у автобусі в Празі