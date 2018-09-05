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В Чехии вертолет упал на склад: есть жертвы

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В Чехии вертолет упал на склад, четверо погибших
В Чехии вертолет упал на склад, четверо погибших / ceskenoviny.cz

В среду, 5 сентября, в чешском городе Плзень около 17:20 по местному времени небольшой вертолет упал на склад промышленного предприятия.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

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Очевидцы происшествия отмечают, что частный вертолет Robinson R 44  упал на крышу склада. На борту вертолета находились четыре человека.

К сожалению, два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. За жизни двух других медики боролись, однако их жизненные функции восстановить не удалось,
– сообщили в местной полиции.

Издание отмечает, что вертолет пробил крышу и застрял в конструкциях здания. В момент аварии на складе людей не было.

На месте катастрофы работают правоохранители и спасатели. Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Напомним, недавно в Афганистане вертолет Ми-8, которым управлял экипаж из украинцев, взлетел, набрал 15 метров и упал. В итоге практически все, кто находились на его борту, погибли.

Теги: Транспорт авиация Чехия
Источник: 24 Канал
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