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"Отправили на карантин": в Нью-Йорке изолировали самолет с сотней больных пассажиров на борту

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В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет, на борту которого 100 пассажиров почувствовали недомогание
В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет, на борту которого 100 пассажиров почувствовали недомогание / Фото из открытых источников

Более сотни пассажиров самолета рейса авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пожаловались на плохое самочувствие.

Об этом сообщает ABC News.

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Так, рейс EK203 приземлился в аэропорту утром в среду, 5 сентября. После приземления пилот самолета сообщил, что в двух пассажиров наблюдается сильный жар, а около 100 пассажиров "непрерывно кашляют".

Телеканал отмечает, что пассажиры, которые пожаловались на самочувствие, не выходят из самолета, поскольку работники здравоохранения продолжают изучать ситуацию. Всего на борту находятся около 520 человек. Продолжается расследование.

Напомним, недавно в Афганистане вертолет Ми-8, которым управлял экипаж из украинцев, взлетел, набрал 15 метров и упал. В итоге практически все, кто находились на его борту, погибли.

Теги: Новости США авиация Транспорт
Источник: 24 Канал
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