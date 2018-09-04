11:06
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Внутренние перелеты: пересядут ли украинцы на самолеты

82 Читати новину українською

Украинцы все активнее открывают для себя Европу. А вот добраться с юга на север собственной страны или с запада на восток самолетами – не могут. Внутренних рейсов очень мало, билеты дорогие, а аэропорты – в большинстве своем заброшены или законсервированы.

Впрочем, мало-помалу новые рейсы таки запускают. А министр инфраструктуры Владимир Омелян обещает за десять лет полсотни внутренних аэропортов.

Читайте также: Ryanair в Украине: Порошенко поздравил лоукостер свежими цифрами о безвизе

Сейчас по взлетной полосе в аэропорту Ужгорода ездят разве что велосипеды. Сейчас он не работает вообще. Потому что не имеет навигационного оборудования и Европейской сертификации.

Чтобы Ужгородский аэропорт заработал уже в этом году, за дело взялось Министерство инфраструктуры. Там предупредили: если аэропорт и дальше будет простаивать, его заберут в государственную собственность. И Ужгород – не единственный аэродром, который мечтают запустить.

Я думаю, что по внутренним перевозкам мы будем иметь совершенно другую картинку, и в течение трех ближайших лет мы будем иметь нормальный доступный вариант конкурентного транспорта с железной дорогой или автобусными перевозками,
– сказал Емельян.

Пока такие планы представляются слишком смелыми. Ведь долететь с Киева в Днепр стоит столько же, сколько в Рим. Если у европейских компаний 30 евро перелет, то у наших 100, даже до Киева. Разница существенная. Летать сейчас можно из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Одессы, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска, Львова и Черновцов.

"У нас нет достаточно мощных кампаний, чтобы выполняли внутренние маршруты", – заявил первый заместитель гендиректора аэропорта "Жуляны" Валерий Полищук.

Аеропорт

Аэропорт "Жуляны"

В прошлом году внутренними рейсами воспользовались менее 1 миллиона украинцев. Это немного. Для сравнения самолетами всего лишь за первую половину года летали почти 9 миллионов украинцев. То есть подавляющее большинство – за границу. Но и перелеты по Украине за год выросли на 20%.

В Министерстве строят планы до 2030 года построить в стране 50 аэродромов. И запустить между ними украинские самолеты.

Потенциал у отечественного рынка перевозок. К примеру, аэропортом Львова с начала года воспользовались более миллиона человек. Из них 140 тысяч летали внутри страны. Соединить Украину самолетами должно было бы стать национальным проектом, считает мэр Львова Андрей Садовый. Он предлагает создать украинского лоу-кост перевозчика.

Одесса и Львов – туристические города. Эти два города не имеют с собой соединения авиационным сообщением. Это недопустимо в цивилизованном мире, поэтому я представил идею, которая предполагает запуск мощной украинской авиакомпании, которая должна была бы объединить все украинские города,
– прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.

Такой большой проект позволил бы снизить цену на авиабилеты, восстановить работу всех аэропортов и дать толчок бизнесу и внутреннему туризму. Если только на него найдется инвестор или государственное финансирование. Ведь речь о миллиардах гривен расходов.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Транспорт Министерство инфраструктуры Владимир Омелян авиация
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
сегодня, 11:01 В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сегодня, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сегодня, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
"Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
сегодня, 07:00 "Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
Олександра Дрік
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Яценюк, Кличко, Тягнибок совещаются в Доме профсоюзов
 1 декабря 2013 , 16:10
В Виннице убийца забетонировал тело жертвы в своем доме
 12 декабря 2015 , 15:44
Символическая сборная самых дорогих игроков УПЛ 2016 года: 5 представляют "Динамо", 6 – "Шахтер"
 31 декабря 2016 , 16:06
Месси шокировал сеть состоянием своей ноги во время отдыха
 12 июня 2017 , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук