Внутренние перелеты: пересядут ли украинцы на самолеты

Украинцы все активнее открывают для себя Европу. А вот добраться с юга на север собственной страны или с запада на восток самолетами – не могут. Внутренних рейсов очень мало, билеты дорогие, а аэропорты – в большинстве своем заброшены или законсервированы.

Впрочем, мало-помалу новые рейсы таки запускают. А министр инфраструктуры Владимир Омелян обещает за десять лет полсотни внутренних аэропортов.

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Сейчас по взлетной полосе в аэропорту Ужгорода ездят разве что велосипеды. Сейчас он не работает вообще. Потому что не имеет навигационного оборудования и Европейской сертификации.

Чтобы Ужгородский аэропорт заработал уже в этом году, за дело взялось Министерство инфраструктуры. Там предупредили: если аэропорт и дальше будет простаивать, его заберут в государственную собственность. И Ужгород – не единственный аэродром, который мечтают запустить.

Я думаю, что по внутренним перевозкам мы будем иметь совершенно другую картинку, и в течение трех ближайших лет мы будем иметь нормальный доступный вариант конкурентного транспорта с железной дорогой или автобусными перевозками,

– сказал Емельян.

Пока такие планы представляются слишком смелыми. Ведь долететь с Киева в Днепр стоит столько же, сколько в Рим. Если у европейских компаний 30 евро перелет, то у наших 100, даже до Киева. Разница существенная. Летать сейчас можно из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Одессы, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска, Львова и Черновцов.

"У нас нет достаточно мощных кампаний, чтобы выполняли внутренние маршруты", – заявил первый заместитель гендиректора аэропорта "Жуляны" Валерий Полищук.

Аэропорт "Жуляны"

В прошлом году внутренними рейсами воспользовались менее 1 миллиона украинцев. Это немного. Для сравнения самолетами всего лишь за первую половину года летали почти 9 миллионов украинцев. То есть подавляющее большинство – за границу. Но и перелеты по Украине за год выросли на 20%.

В Министерстве строят планы до 2030 года построить в стране 50 аэродромов. И запустить между ними украинские самолеты.

Потенциал у отечественного рынка перевозок. К примеру, аэропортом Львова с начала года воспользовались более миллиона человек. Из них 140 тысяч летали внутри страны. Соединить Украину самолетами должно было бы стать национальным проектом, считает мэр Львова Андрей Садовый. Он предлагает создать украинского лоу-кост перевозчика.

Одесса и Львов – туристические города. Эти два города не имеют с собой соединения авиационным сообщением. Это недопустимо в цивилизованном мире, поэтому я представил идею, которая предполагает запуск мощной украинской авиакомпании, которая должна была бы объединить все украинские города,

– прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.

Такой большой проект позволил бы снизить цену на авиабилеты, восстановить работу всех аэропортов и дать толчок бизнесу и внутреннему туризму. Если только на него найдется инвестор или государственное финансирование. Ведь речь о миллиардах гривен расходов.