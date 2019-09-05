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      В чем проблема инициатив "Слуги народа": ответ Юрчишина

      28 Читати новину українською
      Народный депутат Ярослав Юрчишин
      Народный депутат Ярослав Юрчишин / Соцсети

      Сейчас довольно трудно определить, являются ли инициативы президентской партии "Слуга народа" правильными. А все – из-за отсутствия коммуникации.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу в программе "Политическая анатомия" выразил народный избранник от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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      Он также отметил, что инициативы политсилы могут быть хорошими. "А, возможно, мы и не знаем. Ведь коммуникации и объяснения нет", – отметил политик.

      Нардеп вспомнил, что пятый президент Украины Петр Порошенко признавал, что одной из его проблем было именно отсутствие коммуникации.

      Сейчас ее отсутствие, попытки действовать большевистскими методами – "вот вам закон, он классный, не читайте, голосуйте за него" – это не совсем правильно,
      – убежден Юрчишин.

      И рассказал, что депутаты партии "Голос" сейчас не видят необходимости переходить в оппозицию к Владимиру Зеленскому. Ведь они до конца не понимают, что он будет делать.

      Кроме этого, Юрчишин объяснил, почему его политсила удерживается от голосования по многим законопроектам. "Мы демонстрируем, что нельзя игнорировать представителей меньшинства. Это принцип публичной политики", – подчеркнул он.

      Смотрите полный выпуск программы "Политанатомия" за 5 сентября 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Ярослав Юрчишин Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Партия Голос
      Источник: 24 канал
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