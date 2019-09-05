У чому проблема ініціатив "Слуги народу": відповідь Юрчишина

Наразі доволі важко визначити, чи є ініціативи президентської партії "Слуга народу" правильними. А все – через відсутність комунікації.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія" висловив народний обранець від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Він також зазначив, що ініціативи політсили можуть бути хорошими. "А, можливо, ми і не знаємо. Адже комунікації та пояснення немає", – зазначив політик.

Нардеп пригадав, що п'ятий президент України Петро Порошенко визнавав, що однією з його проблем була саме відсутність комунікації.

Зараз її відсутність, намагання діяти більшовицькими методами – "от вам закон, він класний, не читайте, голосуйте за нього" – це не зовсім правильно,

– переконаний Юрчишин.

Й розповів, що депутати партії "Голос" зараз не бачать потреби переходити в опозицію до Володимира Зеленського. Адже вони до кінця не розуміють, що він буде робити.

Крім цього, Юрчишин пояснив, чого його політсила утримується у голосуванні щодо багатьох законопроєктів. "Ми демонструємо, що не можна ігнорувати представників меншості. Це принцип публічної політики", – наголосив він.

Дивіться повний випуск програми "Політанатомія" за 5 вересня 2019 року