21:12
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У чому проблема ініціатив "Слуги народу": відповідь Юрчишина

      193 Читать новость на русском
      Народний депутат Ярослав Юрчишин
      Народний депутат Ярослав Юрчишин / Соцмережі

      Наразі доволі важко визначити, чи є ініціативи президентської партії "Слуга народу" правильними. А все – через відсутність комунікації.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія" висловив народний обранець від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

      Зверніть увагу! Ця Рада реформує судову і правоохоронну системи за перше півріччя, – Шабунін

      Він також зазначив, що ініціативи політсили можуть бути хорошими. "А, можливо, ми і не знаємо. Адже комунікації та пояснення немає", – зазначив політик.

      Нардеп пригадав, що п'ятий президент України Петро Порошенко визнавав, що однією з його проблем була саме відсутність комунікації.

      Зараз її відсутність, намагання діяти більшовицькими методами – "от вам закон, він класний, не читайте, голосуйте за нього" – це не зовсім правильно,
      – переконаний Юрчишин.

      Й розповів, що депутати партії "Голос" зараз не бачать потреби переходити в опозицію до Володимира Зеленського. Адже вони до кінця не розуміють, що він буде робити.

      Крім цього, Юрчишин пояснив, чого його політсила утримується у голосуванні щодо багатьох законопроєктів. "Ми демонструємо, що не можна ігнорувати представників меншості. Це принцип публічної політики", – наголосив він.

      Дивіться повний випуск програми "Політанатомія" за 5 вересня 2019 року

       

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      38850
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Ярослав Юрчишин Партія Голос Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      сьогодні , 20:10 Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      Ірина Поліщук 2095
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 19:00 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 280
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      сьогодні , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      494
      Повернення полонених українців: що наразі відомо
      сьогодні , 18:02 Повернення полонених українців: що наразі відомо
      21448
      Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій
      сьогодні , 18:01 Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій
      Інна Жолобович 1203
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук