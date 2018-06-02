17:15
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, 1 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Черкассах нетрезвые полицейские открыли стрельбу по людям: известны детали

234 Читати новину українською
В Черкассах произошла стрельба с участием полицейских
В Черкассах произошла стрельба с участием полицейских / belnovosti.by

Вечером 31 мая в Черкассах возле кинотеатра "Мир" произошла стрельба с участием полицейских. Как оказалось впоследствии, правоохранители были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Константин Мирошниченко.

Читайте также: В Бельгии мужчина застрелил двоих полицейских: фото и видео с места перестрелки

В Черкассах пьяные представители полиции стреляли в молодых ребят! Возле кинотеатра "Мир" произошла стычка между випившими сотрудниками полиции и местными парнями, в результате чего, первые попытались решить конфликт с помощью оружия. Предварительно известно, что стреляли из травматического оружия,
– говорится в сообщении.

Мирошниченко отметил, что полиция, которая приехала по вызову, задержала коллег-нападавших, однако вела себя странно и даже не вызвала карету скорой помощи для пострадавших.

"Потом появилась информация, что их хотят отпустить, но под давлением общественности не удалось этого сделать. В наркодиспансере тест на алкогольное опьянение одного из участников показал 1,6 промилле", – добавил активист.

В полиции Черкасской области подтвердили факт инцидента и участие одного из своих сотрудников в нем. Однако, по их утверждению, полицейский на момент драки находился на больничном.

На время проведения служебного расследования его отстранили от работы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Спикер патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк в комментарии СМИ подтвердил информацию о событии и рассказала о состоянии пострадавшего.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе в 21:57 на перекрестке улиц Черновола и Надпольной. Прибыв на место вызова, было задержано лицо, которое устанавливали в отделении полиции, и потерпевший 1992 года рождения, ранее судимый. По словам очевидцев, между мужчинами произошел конфликт. В результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет. Газовый или травматический, – установить не удалось, так как на месте отсутствовали гильзы. Он начал осуществлять выстрелы. После осмотра медиками на теле потерпевшего отсутствовали какие-либо травмы или следы от пуль. На место была вызвана СОГ", – отметила представительница правоохранительных органов.

 

Теги: Полиция Новости Украины Новости Черкасс
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Вода и не только: что вы знаете о напитках
1 июня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
207
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук