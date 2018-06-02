В Черкассах нетрезвые полицейские открыли стрельбу по людям: известны детали

Вечером 31 мая в Черкассах возле кинотеатра "Мир" произошла стрельба с участием полицейских. Как оказалось впоследствии, правоохранители были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Константин Мирошниченко.

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В Черкассах пьяные представители полиции стреляли в молодых ребят! Возле кинотеатра "Мир" произошла стычка между випившими сотрудниками полиции и местными парнями, в результате чего, первые попытались решить конфликт с помощью оружия. Предварительно известно, что стреляли из травматического оружия,

– говорится в сообщении.

Мирошниченко отметил, что полиция, которая приехала по вызову, задержала коллег-нападавших, однако вела себя странно и даже не вызвала карету скорой помощи для пострадавших.

"Потом появилась информация, что их хотят отпустить, но под давлением общественности не удалось этого сделать. В наркодиспансере тест на алкогольное опьянение одного из участников показал 1,6 промилле", – добавил активист.

В полиции Черкасской области подтвердили факт инцидента и участие одного из своих сотрудников в нем. Однако, по их утверждению, полицейский на момент драки находился на больничном.

На время проведения служебного расследования его отстранили от работы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Спикер патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк в комментарии СМИ подтвердил информацию о событии и рассказала о состоянии пострадавшего.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе в 21:57 на перекрестке улиц Черновола и Надпольной. Прибыв на место вызова, было задержано лицо, которое устанавливали в отделении полиции, и потерпевший 1992 года рождения, ранее судимый. По словам очевидцев, между мужчинами произошел конфликт. В результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет. Газовый или травматический, – установить не удалось, так как на месте отсутствовали гильзы. Он начал осуществлять выстрелы. После осмотра медиками на теле потерпевшего отсутствовали какие-либо травмы или следы от пуль. На место была вызвана СОГ", – отметила представительница правоохранительных органов.