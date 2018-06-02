У Черкасах нетверезі поліцейські відкрили стрілянину по людях: відомі деталі

Ввечері 31 травня у Черкасах біля кінотеатру "Мир" трапилася стрілянина за участю поліцейських. Як виявилось згодом, правоохоронці були в стані алкогольного сп'яніння.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив громадський активіст Костянтин Мірошниченко.

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В Черкасах п'яні представники поліції стріляли в молодих хлопців! Біля кінотеатру "Мир" сталася сутичка між випившими працівниками поліції та місцевими хлопцями, в результаті чого, перші спробували вирішити конфлікт за допомогою зброї. Попередньо відомо, що стріляли з травматичної зброї,

– йдеться у повідомленні.

Мірошниченко зазначив, що поліція, яка приїхала за викликом, затримала колег-нападників, проте поводила себе дивно та навіть не викликала карету швидкої допомоги для постраждалих.

"Потім з'явилася інформація, що їх хочуть відпустити, але під тиском громадськості не вдалося цього зробити. В наркодиспансері тест на алкогольне сп'яніння одного з учасників показав 1,6 проміле", – додав активіст.

У поліції Черкаської області підтвердила факт інциденту і участь одного зі своїх співробітників в ньому. Однак, за їхніми твердженнями, поліцейський на момент бійки перебував на лікарняному.

На час проведення службового розслідування його усунули від роботи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Спікер патрульної поліції Черкас Зоя Вовк у коментарі ЗМІ підтвердила інформацію про подію та розповіла про стан постраждалого.

"До поліції надійшло повідомлення про стрілянину о 21:57 на перехресті вулиць Чорновола та Надпільної. Прибувши на місце виклику, було затримано особу, дані про яку встановлювали у відділку поліції, та потерпілого 1992 року народження: раніше судимого. Зі слів очевидців, між чоловіками відбувся конфлікт. Внаслідок чого один із них дістав предмет схожий на пістолет. Газовий чи травматичний, – встановити не вдалося, так як на місці відсутні гільзи. Він почав здійснювати постріли. Після огляду медиками на тілі потерпілого були відсутні будь-які травми чи сліди від куль. На місце було викликано СОГ", – зазначила представниця правоохоронних органів.