В Черкасской области 13-летний подросток изнасиловал и забил до смерти женщину

13-летний подросток ромской национальности изнасиловал и нанес 39-летней жительнице города Тальное на Черкасщине тяжкие телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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"Звенигородской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования 11 июля 39-летней жительницы города Тальное и причинение ей тяжких телесных повреждений, в результате которых женщина скончалась, предусмотренных частью 4 статьи 152 (изнасилование), частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса", – отметили в пресс-службе.

В прокуратуре заявили, что собрано достаточно доказательств причастности к указанному преступлению жителя Житомирской области, 13-летнего подростка ромской национальности, который в то время временно находился в городе Тальное.

Принимая во внимание недостижение малолетним злоумышленником возраста уголовной ответственности и с целью предупреждения его неправомерного поведения, на основании решения суда он помещен в приемник-распределитель для детей,

– сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Вместе с тем, к лицам, совершившим указанное деяние до наступления возраста уголовной ответственности, законодательством предусмотрено применение принудительных мер воспитательного характера от предупреждения до направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.