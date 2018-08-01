На Черкащині 13-річний підліток зґвалтував та забив до смерті жінку

13-річний підліток ромської національності зґвалтував та завдав 39-річній жительці міста Тальне на Черкащині тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких жінка померла.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкащини.

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"Звенигородською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зґвалтування 11 липня 39-річної жительки міста Тальне та спричинення їй тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких жінка померла, передбачених частиною 4 статті 152 (зґвалтування), частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу", – зазначили у прес-службі.

В прокуратурі заявили, що зібрано достатньо доказів причетності до вказаного злочину жителя Житомирської області, 13-річного підлітка ромської національності, який на той час тимчасово перебував у місті Тальне.

Приймаючи до уваги недосягнення малолітнім зловмисником віку кримінальної відповідальності та з метою попередження його подальшої неправомірної поведінки, на підставі рішення суду його поміщено в приймальник-розподільник для дітей,

– повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Водночас, до особи, яка вчинила зазначене діяння до настання віку кримінальної відповідальності, законодавством передбачено застосування примусових заходів виховного характеру від застереження до направлення у спеціальну навчально-виховну установу для дітей і підлітків.