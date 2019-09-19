В Черкасской области автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек

На дороге "Канев–Чигирин–Кременчуг" между селом Будище и Мошны 18 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировались 10 человек, среди которых 2 детей. От лобового столкновения с внедорожником автобус загорелся.

Событие произошло 18 сентября, около 18 часов столкнулись внедорожник BMW и рейсовый автобус. По предварительным данным, BMW вылетел на встречную полосу, где спровоцировал лобовое столкновение с автобусом, в результате чего тот загорелся. Об этом сообщает Прочерк.



После столкновения автобус загорелся / ch.npu.gov.ua

В Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что в аварии десять человек получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавших с многочисленными травмами живота, грудной клетки, закрытыми черепно-мозговыми травмами и переломами доставили в Третью Черкасскую городскую больницу. Одного ребенка с переломом ноги госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

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