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      На Черкащині автобус потрапив у ДТП: постраждали 10 осіб

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      На Черкащині рейсовий автобус потрапив у ДТП
      На Черкащині рейсовий автобус потрапив у ДТП / ch.npu.gov.ua

      На дорозі "Канів-Чигирин-Кременчук" між селами Будище та Мошни 18 вересня сталася ДТП, внаслідок якої травмувалися 10 осіб, серед яких 2 дітей. Від лобового зіткнення з позашляховиком автобус спалахнув.

      Подія сталася 18 вересня, близько 18 години: зіштовхнулися позашляховик BMW та рейсовий автобус. За попередніми даними, BMW вилетів на зустрічну смугу, де спричинив лобове зіткнення з автобусом, внаслідок чого той загорівся. Про це повідомляє Прочерк.

      У ДТП на Черкащині постраждали 10 осіб
      Після зіткнення автобус спалахнув /  ch.npu.gov.ua

      В Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що в аварії десятеро осіб отримали ушкодження різного ступеня важкості. Постраждалих з численними травмами живота, грудної клітки, закритими черепно-мозковими травмами та переломами доправили до Третьої Черкаської міської лікарні. Одну дитину з переломом ноги шпиталізували в Черкаську обласну дитячу лікарню.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Черкас
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