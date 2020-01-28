В Черкасской области избили сотрудницу Укрзализныци

Двое мужчин набросились на сотрудницу Укрзализныци и избили ее.

Среди ночи на перегоне Цветковое – Владимировка дежурная по переезду пострадала от рук двух неизвестных мужчин, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Железнодорожница с травмами головы была госпитализирована в больницу. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство.

В Укрзализныци отметили, что за прошедший год были зафиксированы 23 случая нападений на железнодорожников. Чаще всего от агрессивных действий граждан страдают проводники, работники вокзалов и дежурные по переездам.