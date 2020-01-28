На Черкащині побили працівницю Укрзалізниці

Двоє чоловіків накинулись на співробітницю Укрзалізниці та побили її.

Посеред ночі на перегоні Цвіткове-Володимирівка чергова по переїзду постраждала від рук двох невідомих чоловіків, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також: На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, є жертви

Залізничниця з травмами голови була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження.

В Укрзалізниці зазначили, що за минулий рік було зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників. Найчастіше від агресивних дій громадян страждають провідники, працівники вокзалів і чергові по переїздах.