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      На Черкащині побили працівницю Укрзалізниці

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      Двоє чоловіків побили залізничницю / Getty Images

      Двоє чоловіків накинулись на співробітницю Укрзалізниці та побили її.

      Посеред ночі на перегоні Цвіткове-Володимирівка чергова по переїзду постраждала від рук двох невідомих чоловіків, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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      Залізничниця з травмами голови була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження.

      В Укрзалізниці зазначили, що за минулий рік було зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників. Найчастіше від агресивних дій громадян страждають провідники, працівники вокзалів і чергові по переїздах.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Черкас Кримінал Укрзалізниця
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