На Черкащині побили працівницю Укрзалізниці
Двоє чоловіків накинулись на співробітницю Укрзалізниці та побили її.
Посеред ночі на перегоні Цвіткове-Володимирівка чергова по переїзду постраждала від рук двох невідомих чоловіків, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Залізничниця з травмами голови була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження.
В Укрзалізниці зазначили, що за минулий рік було зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників. Найчастіше від агресивних дій громадян страждають провідники, працівники вокзалів і чергові по переїздах.
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