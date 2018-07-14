В Черкасской области неравнодушные люди собрались на пляжный субботник

В городе Смела есть несколько водоемов, однако все необорудованные. И людям приходится отдыхать где угодно рядом с мусором. Поэтому три десятка неравнодушных собрались на пляжный субботник, чтобы очистить воду, песок, смастерить скамейки, собрать мусор и завезти песок.

На озере отдыхающие загорают в зарослях мусора. Песок на пляже почти зарос травой, в воде – водоросли и пластиковые бутылки. Горожане жалуются, мол, когда пляж был обустроен.

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Взялись привести пляж в порядок около 30 горожан. Люди выкорчевывают кусты, которые уже охватили треть берега. Также граблями вылавливают водоросли и ветки. Неравнодушные вместе в воду засыпали песок, собрали и мусор. За час – более десятка мешков с бутылками, пластиковой посудой и пакетами.

В планах активистов – смастерить 10 лавочек. Они их делают сразу на пляже. Рассказали, что надо хорошо закопать и прибить гвоздями, чтобы их не украли недобросовестные отдыхающие.

Было бы желание – это не трудно, первый раз трудно преодолеть свою лень и выйти сюда, а потом это приятно сделать полезное дело. Потом приходишь, а тут чистенько, хорошенько, водоем зарыблен, рыбку приходишь ловить, дети отдыхают, взрослые отдыхают, всем хорошо,

– отметил организатор субботника Илья Слободяник.

Средства, которые останутся после обустройства пляжа, используют осенью на зарыбление озера.