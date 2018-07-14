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На Черкащині небайдужі люди зібралися на пляжну толоку

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У місті Смілі є декілька водойм, проте всі необлаштовані. І людям доводиться відпочивати деінде поруч зі сміттям. Тому три десятки небайдужих зібралися на пляжну толоку, аби почистити воду, пісок, змайструвати лавки, зібрати сміття та завезти пісок.

На озері відпочивальники засмагають в хащах сміття. Пісок на пляжі майже заріс травою, у воді – водорості та пластикові пляшки. Містяни бідкаються, мовляв, колись пляж був облаштований.

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Взялися привести пляж до ладу близько 30 містян. Люди викорчовують кущі, які вже охопили третину берега. Також граблями виловлюють водорості та гілки. Небайдужі гуртом у воду засипали пісок, зібрали і сміття. За годину – більше десятка мішків із пляшками, пластиковим посудом та пакетами. 

У планах активістів – змайструвати 10 лавок. Вони їх роблять одразу на пляжі. Розповіли, що треба добре закопати та прибити цвяхами, щоб їх не вкрали недобросовісні відпочивальники.

Було б бажання – це не важко, перший раз важко подолати свою лінь і вийти сюди, а потім це приємно зробив корисну справу.  Потім приходиш, а тут чистенько, гарненько, водойма зариблена, рибку приходиш ловиш, діти відпочивають, дорослі відпочивають, всім добре,
– зазначив організатор толоки Ілля Слободяник.

Кошти, які залишаться після облаштування пляжу, використають восени на зариблення озера.

Теги: Новини України Новини Черкас відпочинок
Джерело: 24 канал
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