В Черкасской области почти 10 тысяч человек остались без отопления / Иллюстративное фото

В городе Смела, что на Черкасщине, из-за задолженности без газоснабжения осталось 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома, а это около 9 тысяч 408 абонентов.