В Черкасской области почти 10 тысяч человек остались без отопления
В городе Смела, что на Черкасщине, из-за задолженности без газоснабжения осталось 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома, а это около 9 тысяч 408 абонентов.
Об этом сообщает Интерфакс.
Читайте также: В Чигирине во время пожара в монастыре погибла служительница
"12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений. Население города – 68 тысяч человек. В 22:15 работу 14 котельных восстановлено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подключение 5 котельных запланировано на 10 марта.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии