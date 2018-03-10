На Черкащині майже 10 тисяч людей залишилися без опалення / ілюстративне фото

У місті Сміла, що на Черкащині, через заборгованість без газопостачання залишилося 19 котелень, які забезпечують теплопостачанням 183 будинки, а це близько 9 тисяч 408 абонентів.