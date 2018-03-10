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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Черкащині майже 10 тисяч людей залишилися без опалення

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На Черкащині майже 10 тисяч людей залишилися без опалення
На Черкащині майже 10 тисяч людей залишилися без опалення / ілюстративне фото

У місті Сміла, що на Черкащині, через заборгованість без газопостачання залишилося 19 котелень, які забезпечують теплопостачанням 183 будинки, а це близько 9 тисяч 408 абонентів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"12 шкіл, 13 дитячих садків, 8 медичних установ. Населення міста – 68 тисяч людей. О 22:15 роботу 14 котелень відновлено", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підключення 5 котелень заплановано на 10 березня.

Теги: Новини України Черкаси ДСНС
Джерело: 24 Канал
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