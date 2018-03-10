На Черкащині майже 10 тисяч людей залишилися без опалення
У місті Сміла, що на Черкащині, через заборгованість без газопостачання залишилося 19 котелень, які забезпечують теплопостачанням 183 будинки, а це близько 9 тисяч 408 абонентів.
Про це повідомляє Інтерфакс.
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"12 шкіл, 13 дитячих садків, 8 медичних установ. Населення міста – 68 тисяч людей. О 22:15 роботу 14 котелень відновлено", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підключення 5 котелень заплановано на 10 березня.
Джерело: 24 Канал
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