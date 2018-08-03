В Черкасской области протестующие перекрыли дорогу: видео

Дорога, как после обстрела: в Черкасской области люди заблокировали региональную трассу. Они требуют отремонтировать дорогу Канев-Чигирин-Кременчуг, которая идет через их село. Более чем полгода просили у властей сделать ремонт, однако трасса до сих пор разбита. Поэтому сейчас прибегли к радикальным шагам.

У жителей села Мошин лопнуло терпение. Перекрыли региональную трассу, которая ведет из Канева в Кременчуг. Потому что дорога уже год как решето. Раньше их село славилось Свято-Преображенский храм в неоготическом стиле, теперь ужасным бездорожьем. Люди настроены решительно, требуют немедленного ремонта.

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"Бездеятельность власти приводит к тому, что мы должны выходить на дорогу, вместо того, чтобы идти на работу, чтобы власть выполняла свои обязанности, мы должны идти сюда и заставлять ее хоть как-то реагировать", – пояснил митингующий Николай Артеменко.

Полсотни километров здесь сплошные ямы. Местные жители рассказывают: капитально трассу Канев-Кременчуг ремонтировали еще в советские времена. А после того, как в 2017 году перекрыли мост через Днепр – ситуация стала вообще невыносимой. Водители начали ездить через Мошин и дорога не выдержала.

Машины убивают дорогу, а та в свою очередь гробит автомобили. Повсюду на дороге валяются куски шин, а на обочине владельцы все время ремонтируют железных коней.

Водители по ямам летят со 100-километровой скоростью, окна трясутся,с полочек все выпадает, и никому нет до этого никакого дела,

– жалуется жительница села Мошин Валентина Диченко.

На трассе собралась очередь из автомобилей. Протестующие пропускали только пассажирские автобусы и легковушки с детьми. Однако водители, которым приходится ждать, относятся с пониманием. Ведь также хотят ездить по нормальной дороге. Собственно, 3 месяца назад людям пообещали, что начнут ремонт в июле. Впрочем, подрядчик срезал верхний слой асфальта и остановил работы. Мол, обещанные 57 миллионов на ремонт из бюджета так и не перечислили.

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В службе автомобильных дорог объясняют: постановление о выделении средств на ремонт в Кабмине приняли в начале июля. Однако начать использовать деньги можно только после его обнародования.

"Мы не имеем права их использовать без плановых показателей, без включения объекта в перечень объектов строительства. Сейчас происходит процедура публикации этого постановления и только после публикации работы могут быть реально начаты", – заявил начальник службы автомобильных дорог в Черкасской области Владислав Демиденко.

Чтобы бюрократическая машина сдвинулась с места, жители Мошина поставили ультиматум. Если через 10 дней не начнут ремонт дороги, они всем селом поедут митинговать под Кабмин в Киев.