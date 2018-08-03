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На Черкащині протестувальники перекрили дорогу: відео

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Дорога, як після обстрілу: у Черкаській області люди заблокували регіональну трасу. Вони вимагають відремонтувати дорогу Канів-Чигирин-Кременчук, яка простягається через їхнє село. Більш ніж півроку просили у влади зробити ремонт, проте траса досі розбита. Тому нині вдалися до радикальних кроків.

У жителів села Мошни увірвався терпець. Перекрили регіональну трасу, яка веде з Канева до Кременчука. Бо дорога вже рік як решето. Раніше їхнє село славилося Свято-Преображенський храмом у неоготичному стилі , тепер жахливим бездоріжжям.  Люди налаштовані рішуче, вимагають негайного ремонту.

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"Бездіяльність влади приводить до того, що ми повинні виходити на дорогу, замість того, щоб йти на роботу, щоб влада виконувала свої обов’язки, ми повинні йти сюди і примушувати її хоч якось реагувати", – пояснив мітингар Микола Артеменко.

Півсотні кілометрів тут суцільні ями. Місцеві жителі розповідають: капітально трасу Канів-Кременчук ремонтували ще за радянських часів. А після того, як у 2017 році перекрили міст через Дніпро – ситуація стала взагалі нестерпною. Водії почали їздити через Мошни і дорога не витримала.

Машини убивають дорогу, а та в свою чергу гробить автомобілі. Повсюди на дорозі валяються шматки шин, а на узбіччі власники весь час ремонтують залізних коней.

Водії по ямах летять зі 100-кілометровою швидкістю, вікна трясуться,з поличок все випадає, і нікому немає до цього ніякої справи,
– жаліється жителька села Мошни Валентина Диченко.

На трасі зібралася черга з автомобілів. Протестувальники пропускали лише пасажирські автобуси і легковики з дітьми. Проте водії, яким доводиться чекати, ставляться з розумінням. Адже також хочуть їздити нормальною дорогою. Власне 3 місяці тому, людям пообіцяли, що почнуть ремонт у липні. Втім підрядник зрізав верхній шар асфальту і зупинив роботи. Мовляв, обіцяні 57 мільйонів на ремонт, з бюджету так і не перерахували.

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У службі автомобільних доріг пояснюють: постанову про виділення коштів на ремонт у Кабміні ухвалили на початку липня. Проте розпочати використовувати гроші можна тільки після її оприлюднення.

"Ми не маємо права їх використовувати без планових показників без включення об’єкту до переліку об’єктів будівництва. Зараз відбувається процедура публікації цієї постанови і тільки після публікації, роботи можуть бути реально розпочаті", – заявив начальник служби автомобільних доріг на Черкащині Владислав Демиденко. 

Аби бюрократична машина зрушила з місця, жителі Мошина поставили ультиматум. Якщо через 10 днів не почнуть ремонт дороги, вони усім селом поїдуть мітингувати під Кабмін у Київ.

Теги: Новини України Новини Черкас Дороги Транспорт
Джерело: 24 канал
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