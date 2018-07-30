"Дешево та сердито": у мережі показали, як ремонтують дороги на окупованій Луганщині

Мережу розсмішив спосіб ремонту доріг на окупованій Луганщині. Там цим займаються не псевдоміністерства та їхні працівники, а звичайні місцеві жителі.

Про це у своєму Twitter написав журналіст Денис Казанський.

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Ремонт доріг в Лутугинському районі (окупована територія). Замість дорожніх працівників – місцеві жителі. Дешево та сердито. Навіщо платити комусь за роботу? Привіз асфальт, а далі – нехай викручуються ті, кому потрібні дороги,

– зазначив він.

Окрім цього, журналіст додав до свого допису фото із людьми, які самотужки "латають" дорогу.

"Це навіть не асфальт, а зрізаний вторяк", "Все для народу в Народній Республіці: народ Богоносець і землекоп", "Хороші раби. А де таких взяти?" – пишуть у мережі.