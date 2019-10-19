22:39
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Черкасской области спасатели уже неделю не могут прекратить тление торфяников

      26 Читати новину українською

      Уже неделю горят торфяники у Смелы, что на Черкасщине. Из-за пожара задымило близлежащие деревни. Спасатели работают круглосуточно, но укротить пламя пока не удается. Вероятная причина бедствия – сожжение селянами сухой травы.

      В 100 метрах от домов села Белозерье уже неделю горят торфяники. Их днем ​​и ночью тушат спасатели.

      Читайте также: Взрыв на химзаводе в Ровненской области: появились новые детали

      Пожарные объясняют, тушить сложно, потому что горит не только на поверхности, но и под землей – на глубине около метра и температура там достигает 300 градусов.

      Этот процесс не очень быстрый, потому, что на тушение пяти метров этой области нужно 5 тонн воды,
      – сказал спасатель Юрий Серебряков.

      Чтобы не возить воду издалека – спасатели прямо здесь пробили скважину. А чтобы быстро реагировать на новые возгорания – патрулируют территорию квадрокоптером.


      Уже неделю в Черкасской области горят торфяники

      Из-за пожара близлежащие деревни теперь в дыму, огонь чудом пока не добрался к домам. Сами же спасатели отмечают, что в возгорании виноваты люди.

      Я считаю, что общими причинами возгораний в экосистемах является человеческий фактор. А этому уже способствует засушливая погода, которая на нашей территории была более 2 месяцев,
      – подчеркнул начальник пожарно-спасательного отряда Александр Сипко.

      Местные утверждают, что не знают, кто сжигал мусор. А пока – из-за халатности одного – страдают все. Чтобы преодолеть огонь на торфянике пожарным понадобится еще минимум неделя. Дальше – дело за природой. Потому что окончательно ликвидировать все очаги тления сможет только дождь.

      blog_ava
      Жалею, что не застрелил их, – Дейнеко о циничных предложениях оккупантов
      сегодня
      764
      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Экология Новости Черкасс Новости Украины Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 22:35 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 1
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      сегодня , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 850
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      сегодня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 213
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      сегодня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 1146
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сегодня , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 334
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук