В Черкасской области спасатели уже неделю не могут прекратить тление торфяников

Уже неделю горят торфяники у Смелы, что на Черкасщине. Из-за пожара задымило близлежащие деревни. Спасатели работают круглосуточно, но укротить пламя пока не удается. Вероятная причина бедствия – сожжение селянами сухой травы.

В 100 метрах от домов села Белозерье уже неделю горят торфяники. Их днем ​​и ночью тушат спасатели.

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Пожарные объясняют, тушить сложно, потому что горит не только на поверхности, но и под землей – на глубине около метра и температура там достигает 300 градусов.

Этот процесс не очень быстрый, потому, что на тушение пяти метров этой области нужно 5 тонн воды,

– сказал спасатель Юрий Серебряков.

Чтобы не возить воду издалека – спасатели прямо здесь пробили скважину. А чтобы быстро реагировать на новые возгорания – патрулируют территорию квадрокоптером.



Уже неделю в Черкасской области горят торфяники

Из-за пожара близлежащие деревни теперь в дыму, огонь чудом пока не добрался к домам. Сами же спасатели отмечают, что в возгорании виноваты люди.

Я считаю, что общими причинами возгораний в экосистемах является человеческий фактор. А этому уже способствует засушливая погода, которая на нашей территории была более 2 месяцев,

– подчеркнул начальник пожарно-спасательного отряда Александр Сипко.

Местные утверждают, что не знают, кто сжигал мусор. А пока – из-за халатности одного – страдают все. Чтобы преодолеть огонь на торфянике пожарным понадобится еще минимум неделя. Дальше – дело за природой. Потому что окончательно ликвидировать все очаги тления сможет только дождь.