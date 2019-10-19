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      На Черкащині рятувальники вже тиждень не можуть припинити тління торфовищ

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      Вже тиждень горять торфовища біля Сміли, що на Черкащині. Через пожежу задиміло прилеглі села. Рятувальники працюють цілодобово, але приборкати полум'я поки не вдається. Імовірна причина лиха – паління селянами сухої трави.

      За 100 метрів від хат села Білозір'я вже тиждень палають торфовища. Їх вдень і вночі гасять рятувальники. 

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      Пожежники пояснюють, гасити складно, бо горить не лише на поверхні, а й під землею – на глибині близько метра й температура там сягає 300 градусів.

      Цей процес не дуже швидкий, тому, що на гасіння п'яти метрів цієї області потрібно 5 тонн води,
      – зауважив рятувальник Юрій Серебряков.

      Аби не возити воду здалека – рятувальники прямо тут пробили свердловину. А щоб швидко реагувати на нові займання – патрулюють територію квадрокоптером.


      Вже тиждень на Черкащині палають торфовища

      Через пожежу прилеглі села тепер у диму, вогонь дивом поки не дістався обійсть. Самі ж рятувальники наголошують, що у займанні винні люди.

      Я вважаю, що загальними причинами загорянь в екосистемах є людський фактор. А цьому вже сприяє посушлива погода, яка на нашій території була понад 2 місяці,
      – підкреслив начальник пожежно-рятувального загону Олександр Сіпко.

      Місцеві стверджують, що не знають, хто палив сміття. А поки – через недбальство одного – страждають всі. Щоб здолати вогонь на торфовищі пожежникам знадобиться ще мінімум тиждень. Далі – справа за природою. Бо остаточно ліквідувати всі осередки тління зможе лише дощ.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини Черкас Екологія Новини України Пожежа
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