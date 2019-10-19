На Черкащині рятувальники вже тиждень не можуть припинити тління торфовищ
Вже тиждень горять торфовища біля Сміли, що на Черкащині. Через пожежу задиміло прилеглі села. Рятувальники працюють цілодобово, але приборкати полум'я поки не вдається. Імовірна причина лиха – паління селянами сухої трави.
За 100 метрів від хат села Білозір'я вже тиждень палають торфовища. Їх вдень і вночі гасять рятувальники.
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Пожежники пояснюють, гасити складно, бо горить не лише на поверхні, а й під землею – на глибині близько метра й температура там сягає 300 градусів.
Цей процес не дуже швидкий, тому, що на гасіння п'яти метрів цієї області потрібно 5 тонн води,
– зауважив рятувальник Юрій Серебряков.
Аби не возити воду здалека – рятувальники прямо тут пробили свердловину. А щоб швидко реагувати на нові займання – патрулюють територію квадрокоптером.
Вже тиждень на Черкащині палають торфовища
Через пожежу прилеглі села тепер у диму, вогонь дивом поки не дістався обійсть. Самі ж рятувальники наголошують, що у займанні винні люди.
Я вважаю, що загальними причинами загорянь в екосистемах є людський фактор. А цьому вже сприяє посушлива погода, яка на нашій території була понад 2 місяці,
– підкреслив начальник пожежно-рятувального загону Олександр Сіпко.
Місцеві стверджують, що не знають, хто палив сміття. А поки – через недбальство одного – страждають всі. Щоб здолати вогонь на торфовищі пожежникам знадобиться ще мінімум тиждень. Далі – справа за природою. Бо остаточно ліквідувати всі осередки тління зможе лише дощ.
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