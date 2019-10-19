Вибух на хімзаводі на Рівненщині: з'явилися нові деталі

Вибух на підприємстві з виробництва фарби стався в селищі Клевань на Рівненщині. Рятувальники гасили пожежу протягом 20-ти годин. Місцеві жителі уже не вперше нарікають на це підприємство, мовляв, воно забруднює повітря. А після пожежі навіть боялися виходити з дому.

Жителі Клевані ще досі оговтуються після інциденту на підприємстві 17 жовтня.

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Внаслідок вибуху зайнялося одне приміщення. Люди кажуть, чорний дим заповнив усю територію навколо. Вони боялись навіть виходити на вулицю.



Пожежа на підприємстві з виробництва фарб

"Після цього вибулу у мене перхотіло в горлі, у дружини теж. В нас є тримісячна дитина, але дружина її не виводить на вулицю, бо є запах фарби", – розповідає місцевий житель Олександр Павлюк.

Вже не вперше місцеві жителі скаржаться на їдкі випари. Місяць тому навіть пікетували підприємство.



Фото з пікету заводу на Рівненщині

Тепер люди налаштовані ще більш рішуче. Хочуть, аби підприємство призупинило свою роботу. "Ми ініціюємо звернення до голови ОДА про призупинення роботи підприємства "Колор сім" і про ініціювання скасування дозволу на викиди забруднюючих речовин в підприємстві", – наголосила голова громадської організації "Екологія і світ" Вікторія Гребінець.

Тим часом керівництво підприємства вибух взагалі називає диверсією. Мовляв, уже тривалий час їм заважають працювати. І додають, що жодних норм у роботі не порушують.



Директорка "Колор Сім" Зоя Іващук

У селищі уже побували працівники лабораторії та Держпродспоживслужби. Вони заміряли рівень забруднення повітря. Результатів поки не має.

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Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Диверсію відкидають. "Ймовірною причиною вибуху та в подальшому пожежі є скупчення газоповітряної суміші та короткого замикання електромережі на складі лакофарбової продукції", – відповіла речниця поліції Марія Юстицька.

Міська влада запевняє: надзвичайної ситуації у селищі немає. Усі установи працюють у звичному режимі. Наразі чекають результати перевірок.