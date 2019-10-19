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      Вибух на хімзаводі на Рівненщині: з'явилися нові деталі

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      Вибух на підприємстві з виробництва фарби стався в селищі Клевань на Рівненщині. Рятувальники гасили пожежу протягом 20-ти годин. Місцеві жителі уже не вперше нарікають на це підприємство, мовляв, воно забруднює повітря. А після пожежі навіть боялися виходити з дому.

      Жителі Клевані ще досі оговтуються після інциденту на підприємстві 17 жовтня.

      Важливо! На Рівненщині стався вибух на хімзаводі: фото

      Внаслідок вибуху зайнялося одне приміщення. Люди кажуть, чорний дим заповнив усю територію навколо. Вони боялись навіть виходити на вулицю.

      Пожежа на підприємстві з виробництва фарб
      Пожежа на підприємстві з виробництва фарб

      "Після цього вибулу у мене перхотіло в горлі, у дружини теж. В нас є тримісячна дитина, але дружина її не виводить на вулицю, бо є запах фарби", – розповідає місцевий житель Олександр Павлюк.

      Вже не вперше місцеві жителі скаржаться на їдкі випари. Місяць тому навіть пікетували підприємство.

      Фото з пікету заводу на Рівненщині
      Фото з пікету заводу на Рівненщині

      Тепер люди налаштовані ще більш рішуче. Хочуть, аби підприємство призупинило свою роботу. "Ми ініціюємо звернення до голови ОДА про призупинення роботи підприємства "Колор сім" і про ініціювання скасування дозволу на викиди забруднюючих речовин в підприємстві", – наголосила голова громадської організації "Екологія і світ" Вікторія Гребінець.

      Тим часом керівництво підприємства вибух взагалі називає диверсією. Мовляв, уже тривалий час їм заважають працювати. І додають, що жодних норм у роботі не порушують.

      Директорка
      Директорка "Колор Сім" Зоя Іващук

      У селищі уже побували працівники лабораторії та Держпродспоживслужби. Вони заміряли рівень забруднення повітря. Результатів поки не має.

      Читайте також: Потужний вибух на заводі у Сумах з багатьма потерпілими: що кажуть у ДСНС і поліції

      Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Диверсію відкидають. "Ймовірною причиною вибуху та в подальшому пожежі є скупчення газоповітряної суміші та короткого замикання електромережі на складі лакофарбової продукції", – відповіла речниця поліції Марія Юстицька.

      Міська влада запевняє: надзвичайної ситуації у селищі немає. Усі установи працюють у звичному режимі. Наразі чекають результати перевірок.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Вибух Рівне Пожежа ДСНС Екологія
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