Взрыв на химзаводе в Ровненской области: появились новые детали

Взрыв на предприятии по производству краски произошел в поселке Клевань Ровненской области. Спасатели тушили пожар в течение 20-ти часов. Местные жители уже не первый раз жалуются на это предприятие, мол, оно загрязняет воздух. А после пожара даже боялись выходить из дома.

Жители Клеваня до сих пор приходят в себя после инцидента на предприятии 17 октября.

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В результате взрыва загорелось одно помещение. Люди говорят, что черный дым заполнил всю территорию вокруг. Они боялись даже выходить на улицу.



Пожар на предприятии по производству красок

"После этого взрыва у меня першило в горле, у жены тоже. У нас есть трехмесячный ребенок, но жена его не выводит на улицу, потому что есть запах краски", – рассказывает местный житель Александр Павлюк.

Уже не первый раз местные жители жалуются на едкие испарения. Месяц назад даже пикетировали предприятие.



Фото с пикета завода в Ровненской области

Теперь люди настроены еще более решительно. Хотят, чтобы предприятие приостановило свою работу. "Мы инициируем обращение к председателю ОГА о приостановлении работы предприятия "Колор семь" и об инициировании отмены разрешения на выбросы загрязняющих веществ на предприятии", – отметила председатель общественной организации "Экология и мир" Виктория Гребинец.

Между тем руководство предприятия взрыв вообще называет диверсией. Мол, уже длительное время им мешают работать. И добавляют, что никаких норм в работе не нарушают.



Директор "Колор Семь" Зоя Иващук

В поселке уже побывали работники лаборатории и Госпродпотребслужбы. Они замеряли уровень загрязнения воздуха. Результатов пока нет.

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Между тем в полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности. Диверсия исключена. "Вероятной причиной взрыва и в дальнейшем пожара является скопление газовоздушной смеси и короткого замыкания электросети на складе лакокрасочной продукции", – ответила пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая.

Городская власть уверяет: чрезвычайной ситуации в поселке нет. Все учреждения работают в обычном режиме. Сейчас ждут результаты проверок.