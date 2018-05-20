В Черкасской области тайно выливали производственные отходы под дома местных жителей
Одно из сел Черкасской области превратили в настоящую фабрику отходов. Каждую ночь в село Думанцы приезжали грузовики, которые выливали неизвестное вещество прямо под дома местных жителей. Впоследствии эти отходы превратились в целую реку нечистот.
Невыносимый запах появился на хуторе Думанцы в конце марта. Страшную вонь не могут перенести ни люди, ни животные, ни насекомые.
Читайте также: Именитое издание шокировало обложкой и фотографиями животных, которые погибают в пластике
Местные видели, как ночью к канаве подъезжает автоцистерна, а уже утром уровень реки из нечистот повышался.
"Этими нечистотами заполнена вся канава", – отметил местный житель Юрий Сиренко.
Чтобы задержать злоумышленников, местные жители организовали общественный патруль. Дежурили по очереди, ночью. А в минувшую субботу цистерна приехала снова.
Сначала ехала, потом остановилась, погасила габаритные огни. И я понял, что это они,
– рассказал Юрий.
Стражи автомобилями заблокировали автоцистерну и вызвали полицию. Водитель-нарушитель признался, что привез отходы из Черкасс, однако предприятия не назвал. Зато заверил, что они не вредны.
Правоохранители задержали водителя, автоцистерну забрали на штрафплощадку и уже открыли уголовное производство. В областной лаборатории тем временем проводят анализ почвы, чтобы установить, насколько эти отходы вредны.
Ориентировочный расчет ущерба составляет около 200 тысяч гривен. Лаборатория проводит исследования на содержание вредных веществ,
– прокомментировал начальник Государственной экологической инспекции Черкасской области Сергей Полищук.
Местные, между тем, проводят собственное расследование. Говорят, не слишком доверяют результатам экспертизы областной инспекции, поэтому планируют провести независимые анализы.
Читайте также: Проблему с мусором в оккупированном Крыму так и не решили: крымчане опубликовали ужасные фото
"Мы сейчас с секретарем сельского совета занимаемся тем, чтобы найти нормальную лабораторию, которая может это сделать и отобрать пробы. Экология экологией, а независимая экспертиза будет более правдивой", – отметил сельский голова Сергей Кукушкин.
Но больше всего люди требуют наказания для злоумышленников. В случае безнаказанности – снова выйдут на ночную стражу.