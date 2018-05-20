В Черкасской области тайно выливали производственные отходы под дома местных жителей

Одно из сел Черкасской области превратили в настоящую фабрику отходов. Каждую ночь в село Думанцы приезжали грузовики, которые выливали неизвестное вещество прямо под дома местных жителей. Впоследствии эти отходы превратились в целую реку нечистот.

Невыносимый запах появился на хуторе Думанцы в конце марта. Страшную вонь не могут перенести ни люди, ни животные, ни насекомые.

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Местные видели, как ночью к канаве подъезжает автоцистерна, а уже утром уровень реки из нечистот повышался.

"Этими нечистотами заполнена вся канава", – отметил местный житель Юрий Сиренко.

Чтобы задержать злоумышленников, местные жители организовали общественный патруль. Дежурили по очереди, ночью. А в минувшую субботу цистерна приехала снова.

Сначала ехала, потом остановилась, погасила габаритные огни. И я понял, что это они,

– рассказал Юрий.

Стражи автомобилями заблокировали автоцистерну и вызвали полицию. Водитель-нарушитель признался, что привез отходы из Черкасс, однако предприятия не назвал. Зато заверил, что они не вредны.

Правоохранители задержали водителя, автоцистерну забрали на штрафплощадку и уже открыли уголовное производство. В областной лаборатории тем временем проводят анализ почвы, чтобы установить, насколько эти отходы вредны.

Ориентировочный расчет ущерба составляет около 200 тысяч гривен. Лаборатория проводит исследования на содержание вредных веществ,

– прокомментировал начальник Государственной экологической инспекции Черкасской области Сергей Полищук.

Местные, между тем, проводят собственное расследование. Говорят, не слишком доверяют результатам экспертизы областной инспекции, поэтому планируют провести независимые анализы.

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"Мы сейчас с секретарем сельского совета занимаемся тем, чтобы найти нормальную лабораторию, которая может это сделать и отобрать пробы. Экология экологией, а независимая экспертиза будет более правдивой", – отметил сельский голова Сергей Кукушкин.

Но больше всего люди требуют наказания для злоумышленников. В случае безнаказанности – снова выйдут на ночную стражу.