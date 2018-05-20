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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Черкащині таємно виливали виробничі відходи під домівки місцевих мешканців

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Одне із сіл на Черкащині перетворили на справжню фабрику відходів. Щоночі до села Думанці приїжджали вантажівки, які виливали невідому речовину просто під домівки місцевих жителів. Згодом ці відходи перетворилися на цілу річку нечистот.

Нестерпний запах з'явився на хуторі Думанці наприкінці березня. Страшний сморід не можуть перенести ані люди, ані тварини, ані комахи.

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Місцеві бачили, як уночі до канави під’їжджає автоцистерна, а вже на ранок рівень річки із нечистот підвищувався.

"Цими нечистотами заповнена вся канава", – зазначив місцевий житель Юрій Сіренко. 

Щоб затримати зловмисників, місцеві жителі організували громадський патруль. Чергували по черзі, уночі. А минулої суботи цистерна приїхала знову.

Спочатку їхала, потім зупинилась, загасила габаритні вогні. І я зрозумів, що це вони,
– розповів Юрій.

Вартові автівками заблокували автоцистерну та викликали поліцію. Водій-порушник зізнався, що привіз відходи із Черкас, проте підприємства не назвав. Натомість, запевнив, що вони не шкідливі.

Правоохоронці затримали водія, автоцистерну забрали на штрафмайданчик і вже відкрили кримінальне провадження. В обласній лабораторії тим часом проводять аналіз ґрунту, аби встановити, наскільки ці відходи шкідливі.

Орієнтовний розрахунок збитків становить близько 200 тисяч гривень. Лабораторія проводить дослідження на вміст шкідливих речовин,
– прокоментував начальник Державної екологічної інспекції Черкащини Сергій Поліщук.

Місцеві, тим часом, проводять власне розслідування. Кажуть, не надто довіряють результатам експертизи обласної інспекції, тож планують провести незалежні аналізи.

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"Ми зараз із секретарем сільської ради займаємось тим, щоб знайти нормальну лабораторію, яка може це зробити і відібрати проби. Екологія екологією, а незалежна експертиза буде більш правдивою", – зауважив сільський голова Сергій Кукушкін.

Та найбільше люди вимагають покарання для зловмисників. У разі безкарності – знову вийдуть на нічну варту. 

Теги: Новини України Екологія Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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