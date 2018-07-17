В Чернигове археологи откопали древнее семиярусное кладбище: фото

В Чернигове на мысе Елецкой горы местные археологи во время раскопок обнаружили семиярусное кладбище, которое действовало на территории города с XIV по XIX века.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета Черниговский коллегиум Елена Черненко.

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Результаты раскопок подтверждают вывод, что во времена после монгольского нашествия (не ранее XIV века) на территории Елецкой горы сформировалось христианское кладбище. Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX века), вследствие чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга,

– написала ученый.

Черненко отметила, что это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается в письменных источниках.

"Среди могил в материке удалось обнаружить остатки более древних объектов (ям и сооружений): Х – начала XI века. и XII – начала XIII века. С этими объектами связаны, кроме многочисленных обломков керамики, находки импортной посуды, предметов быта (ключи, ножи, пряслица), удочки и огниво, копоушка, некоторые другие вещи", – отметила историк.