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У Чернігові археологи відкопали давнє семиярусне кладовище: фото

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Кладовище діяло з XIV по ХІХ століття.
Кладовище діяло з XIV по ХІХ століття. / фото з соцмереж

У Чернігові на мисі Єлецької гори місцеві археологи під час розкопок виявили семиярусне кладовище, яке діяло на території міста з XIV по ХІХ століття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила кандидат історичних наук, доцент інституту історії, етнології та правознавства Національного університету Чернігівський колегіум Олена Черненко.

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Результати розкопок підтверджують висновок, що в часи після монгольської навали (не раніше ХІV століття) на території Єлецької гори  сформувалось християнське кладовище. Воно функціонувало безперервно протягом багатьох століть (принаймні до ХІХ століття), внаслідок чого утворилось до 7 ярусів могил, котрі перекривають та прорізають одна одну,
– написала науковець.

Черненко зазначила, що цей цвинтар не позначений на жодному з планів Чернігова та не згадується у писемних джерелах.

"Поміж могил у материку вдалось виявити залишки більш давніх об’єктів (ям та споруд): Х – початку ХІ ст. та ХІІ – початку ХІІІ ст. З цими об’єктами пов’язані, окрім численних уламків кераміки, знахідки імпортного посуду, предметів побуту (ключі, ножі, пряслиця), вудила та кресало, копоушка, деякі інші речі", – зазначила історик.

 

Теги: Новини України Історія Новини Чернігова Новини культури
Джерело: 24 канал
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