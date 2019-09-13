В Черниговской области горит лес на территории военного полигона: фото
Огонь охватил 10 гектаров территории военного полигона в Черниговской области. Пожар начался из-за возгорания сухохо настила в лесу.
Чрезвычайники сообщили о том, что продолжается ликвидация пожара. К тушению оперативно привлекли 88 членов личного состава и 20 единиц спецтехники ДСНС, воинской части и местной пожарной команды села Косачевка.
Читайте также: Пожар в 50 километрах от Чернобыля продолжается: фото и видео
Также к ликвидации пожара привлечены авиация Специального авиационного отряда ДСНС Украины из Нежина. Используются самолет Ан-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 18:30 авиация четыре раза сбрасывала воду на источники возгорания.
К ликвидации пожара привлекли авиацию / Фото ДСНС
Площадь пожара охватывает территорию в 10 гектаров / Фото ДСНС
Стоит отметить, что за последние сутки спасатели только Черниговской области ликвидировали по меньшей мере 21 пожар, возникший в природных экосистемах на территории 19 населенных пунктов. Общая площадь, всех пожаров превышает 50 гектаров. Причины возникновения пожаров разные, от природных до бытовых, таких, как неосторожность граждан в обращении с огнем.
Спасатели призвали граждан не провоцировать пожар в природных экосистемах в пожароопасный период!
Накануне сообщалось, что на военных складах в Калиновке прогремели взрывы и возник лесной пожар. Его ликвидировали в тот же день.
Выбор редакции
-
Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы12 сентября , 23:26
-
Главные новости 12 сентября: потери на Донбассе и новая отсрочка для евробляхеров12 сентября , 22:44
-
Миссия МВФ в Украине: что нужно знать о работе с Фондом и его кредитах12 сентября , 21:01