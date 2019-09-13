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      В Черниговской области горит лес на территории военного полигона: фото

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Огонь охватил 10 гектаров территории военного полигона в Черниговской области. Пожар начался из-за возгорания сухохо настила в лесу.

      Чрезвычайники сообщили о том, что продолжается ликвидация пожара. К тушению оперативно привлекли 88 членов личного состава и 20 единиц спецтехники ДСНС, воинской части и местной пожарной команды села Косачевка.

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      Также к ликвидации пожара привлечены авиация Специального авиационного отряда ДСНС Украины из Нежина. Используются самолет Ан-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 18:30 авиация четыре раза сбрасывала воду на источники возгорания.


      К ликвидации пожара привлекли авиацию / Фото ДСНС


      Площадь пожара охватывает территорию в 10 гектаров / Фото ДСНС

      Стоит отметить, что за последние сутки спасатели только Черниговской области ликвидировали по меньшей мере 21 пожар, возникший в природных экосистемах на территории 19 населенных пунктов. Общая площадь, всех пожаров превышает 50 гектаров. Причины возникновения пожаров разные, от природных до бытовых, таких, как неосторожность граждан в обращении с огнем.

      Спасатели призвали граждан не провоцировать пожар в природных экосистемах в пожароопасный период!

      Накануне сообщалось, что на военных складах в Калиновке прогремели взрывы и возник лесной пожар. Его ликвидировали в тот же день.

      blog_ava
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      12 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Пожар
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