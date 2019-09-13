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      На Чернігівщині горить ліс на території військового полігону: фото

      12 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Вогонь охопив 10 гектарів території військового полігону в Чернігівській області. Пожежа розпочалася через займання сухохо настилу в самосійному лісі.

      Надзвичайники повідомили про те, що триває ліквідація пожежі. До гасіння оперативно залучили 88 членів особового складу та 20 одиниць спецтехніки ДСНС, військової частини та місцевої пожежної команди села Косачівка.

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      Також до ліквідації пожежі залучено авіацію Спеціального авіаційного загону ДСНС України з Ніжина. Використовуються літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Станом на 18:30 авіація чотири рази скидала воду на джерела займання.


      До ліквідації займання залучили авіацію / Фото ДСНС


      Площа пожежі охоплює територію в 10 гектарів / Фото ДСНС

      Варто зазначити, що за останню добу рятувальники лише Чернігівської області ліквідували щонайменше 21 пожежу, які виникли у природних екосистемах на території 19 населених пунктів. Загальна площа, усіх пожеж перевищує 50 гектарів. Причини виникнення пожеж різні, від природних до побутових, таких, як необережність громадян у поводженні з вогнем.

      Рятувальники закликали громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах під час пожежонебезпечного періоду!

      Напередодні повідомлялося, що на військових складах в Калинівці прогриміли вибухи і виникла лісова пожежа. Її ліквідували в той же день.

      blog_ava
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      12 вересня
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      Теги: Новини України Пожежа Новини Чернігова
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